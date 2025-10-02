Odkrijte ključne vpoglede v DeFi Growth Index (DGI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeFi Growth Index (DGI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DGI, raziščite ceno žetona DGI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DGI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DeFi Growth Index (DGI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGI? Naša stran za napovedovanje cen DGI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.