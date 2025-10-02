Tokenomika DeFi Growth Index (DGI)

Tokenomika DeFi Growth Index (DGI)

Odkrijte ključne vpoglede v DeFi Growth Index (DGI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:37:32 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen DeFi Growth Index (DGI)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DeFi Growth Index (DGI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 124.76K
$ 124.76K$ 124.76K
Skupna ponudba:
$ 110.21K
$ 110.21K$ 110.21K
Razpoložljivi obtok:
$ 110.21K
$ 110.21K$ 110.21K
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 124.76K
$ 124.76K$ 124.76K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 1.5
$ 1.5$ 1.5
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.516838
$ 0.516838$ 0.516838
Trenutna cena:
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

Informacije o DeFi Growth Index (DGI)

The DeFi Growth Index tracks the performance of early-stage DeFi projects that demonstrate innovative mechanisms and established market demand, with strong potential for significant growth in user base, transaction volume, and/or Total Value Locked (TVL) as relevant. This is achieved through a curated portfolio of tokens native to these projects.

Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. DGI is an Index DTF deployed and curated by Today in DeFi on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

Uradna spletna stran:
https://app.reserve.org/ethereum/index-dtf/0x9a1741e151233a82cf69209a2f1bc7442b1fb29c/overview

Tokenomika DeFi Growth Index (DGI): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike DeFi Growth Index (DGI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DGI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DGI.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DGI, raziščite ceno žetona DGI v živo!

Napoved cene DGI

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGI? Naša stran za napovedovanje cen DGI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.

Več kot 4,000 trgovalnih parov na trgih spot in terminskih pogodb
Najhitrejše kotacije žetonov med borzami CEX
#1 likvidnost v panogi
Najnižje pristojbine, podprte s storitvami za stranke 24 ur na dan, 7 dni v tednu
Preglednost nad 100-% rezerv žetonov za sredstva uporabnikov
Izjemno nizke vstopne ovire: nakup kriptovalut z le 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti