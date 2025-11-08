DeFi Dollar Cena (USDFI)
Današnja cena kriptovalute DeFi Dollar (USDFI) v živo je $ 0.997585, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDFI v USD je $ 0.997585 na USDFI.
Kriptovaluta DeFi Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 388,430, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 389.37K USDFI. V zadnjih 24 urah se je USDFI trgovalo med $ 0.996765 (najnižje) in $ 0.998577 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.982826.
V kratkoročni uspešnosti se je USDFI premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija DeFi Dollar je $ 388.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDFI je 389.37K, skupna ponudba pa znaša 389369.742469727. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 388.43K.
--
-0.09%
-0.02%
-0.02%
Danes je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0009898338252768.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ +0.0069734184.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0015448601.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0005713506383527.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ -0.0009898338252768
|-0.09%
|30 dni
|$ +0.0069734184
|+0.70%
|60 dni
|$ -0.0015448601
|-0.15%
|90 dni
|$ -0.0005713506383527
|-0.05%
Leta 2040 bi cena DeFi Dollar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.
To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.
MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!
|Čas (UTC+8)
|Vrsta
|Informacije
|11-08 07:05:00
|Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC
Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu
Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.