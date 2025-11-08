Današnja cena DeFi Dollar

Današnja cena kriptovalute DeFi Dollar (USDFI) v živo je $ 0.997585, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDFI v USD je $ 0.997585 na USDFI.

Kriptovaluta DeFi Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 388,430, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 389.37K USDFI. V zadnjih 24 urah se je USDFI trgovalo med $ 0.996765 (najnižje) in $ 0.998577 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.982826.

V kratkoročni uspešnosti se je USDFI premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeFi Dollar (USDFI)

Tržna kapitalizacija $ 388.43K$ 388.43K $ 388.43K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 388.43K$ 388.43K $ 388.43K Zaloga v obtoku 389.37K 389.37K 389.37K Skupna ponudba 389,369.742469727 389,369.742469727 389,369.742469727

Trenutna tržna kapitalizacija DeFi Dollar je $ 388.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDFI je 389.37K, skupna ponudba pa znaša 389369.742469727. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 388.43K.