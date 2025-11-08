BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DeFi Dollar v živo je 0.997585 USD. Tržna kapitalizacija USDFI je 388,430 USD. Spremljajte posodobitve cen iz USDFI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o USDFI

Informacije o ceni USDFI

Kaj je USDFI

Uradna spletna stran USDFI

Tokenomika USDFI

Napoved cen USDFI

DeFi Dollar Logotip

DeFi Dollar Cena (USDFI)

Nerazporejeno

Cena 1 USDFI v USD v živo:

$0.997585
$0.997585
0.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:53:42 (UTC+8)

Današnja cena DeFi Dollar

Današnja cena kriptovalute DeFi Dollar (USDFI) v živo je $ 0.997585, s spremembo 0.10 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz USDFI v USD je $ 0.997585 na USDFI.

Kriptovaluta DeFi Dollar je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 388,430, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 389.37K USDFI. V zadnjih 24 urah se je USDFI trgovalo med $ 0.996765 (najnižje) in $ 0.998577 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.006, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.982826.

V kratkoročni uspešnosti se je USDFI premaknil -- v zadnji uri in -0.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeFi Dollar (USDFI)

$ 388.43K
$ 388.43K

--
--

$ 388.43K
$ 388.43K

389.37K
389.37K

389,369.742469727
389,369.742469727

Trenutna tržna kapitalizacija DeFi Dollar je $ 388.43K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba USDFI je 389.37K, skupna ponudba pa znaša 389369.742469727. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 388.43K.

Zgodovina cene DeFi Dollar, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.996765
$ 0.996765
24H Nizka
$ 0.998577
$ 0.998577
24H Visoka

$ 0.996765
$ 0.996765

$ 0.998577
$ 0.998577

$ 1.006
$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826

--

-0.09%

-0.02%

-0.02%

Zgodovina cen DeFi Dollar (USDFI) v USD

Danes je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0009898338252768.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ +0.0069734184.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0015448601.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DeFi Dollar v USD $ -0.0005713506383527.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0009898338252768-0.09%
30 dni$ +0.0069734184+0.70%
60 dni$ -0.0015448601-0.15%
90 dni$ -0.0005713506383527-0.05%

Napoved cene za kriptovaluto DeFi Dollar

Napoved cene DeFi Dollar (USDFI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena USDFI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DeFi Dollar (USDFI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DeFi Dollar lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DeFi Dollar v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen USDFI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DeFi Dollar.

Kaj je DeFi Dollar (USDFI)

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir DeFi Dollar (USDFI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DeFi Dollar

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DeFi Dollar?
Če bi kriptovaluta DeFi Dollar rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DeFi Dollar.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:53:42 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DeFi Dollar (USDFI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti DeFi Dollar

