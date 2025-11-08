Današnja cena Defi Cattos

Današnja cena kriptovalute Defi Cattos (CATTOS) v živo je $ 0.00020027, s spremembo 7.36 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CATTOS v USD je $ 0.00020027 na CATTOS.

Kriptovaluta Defi Cattos je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 200,194, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CATTOS. V zadnjih 24 urah se je CATTOS trgovalo med $ 0.00018163 (najnižje) in $ 0.00021011 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00216791, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0001427.

V kratkoročni uspešnosti se je CATTOS premaknil -0.03% v zadnji uri in +6.04% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Defi Cattos (CATTOS)

Tržna kapitalizacija $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 200.19K$ 200.19K $ 200.19K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

