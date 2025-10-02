Tokenomika Defender Bot (DFNDR)

Odkrijte ključne vpoglede v Defender Bot (DFNDR), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:37:25 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Defender Bot (DFNDR)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Defender Bot (DFNDR), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 157.63K
Skupna ponudba:
$ 82.88M
Razpoložljivi obtok:
$ 82.88M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 157.63K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.299994
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00174417
Trenutna cena:
$ 0.00190182
Informacije o Defender Bot (DFNDR)

Defender Bot operates without relying on wallet signatures, offering a seamless connection process distinct from conventional methods. This is an innovative solution for Telegram communities that will streamline group management. Capable of protecting any group/community. Group owner can set the necessary requirements, and the bot allows a user to enter the group only if they meet all the requirements group owner specified.

Uradna spletna stran:
https://defenderbot.tech

Tokenomika Defender Bot (DFNDR): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Defender Bot (DFNDR) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov DFNDR, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DFNDR.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko DFNDR, raziščite ceno žetona DFNDR v živo!

Napoved cene DFNDR

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DFNDR? Naša stran za napovedovanje cen DFNDR združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

