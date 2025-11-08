Današnja cena DeFAI

Današnja cena kriptovalute DeFAI (DEFAI) v živo je --, s spremembo 4.97 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEFAI v USD je -- na DEFAI.

Kriptovaluta DeFAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 56,319, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 953.20M DEFAI. V zadnjih 24 urah se je DEFAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00974805, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DEFAI premaknil -0.15% v zadnji uri in -20.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DeFAI (DEFAI)

Tržna kapitalizacija $ 56.32K$ 56.32K $ 56.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 59.08K$ 59.08K $ 59.08K Zaloga v obtoku 953.20M 953.20M 953.20M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

