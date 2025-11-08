Današnja cena DEF1

Današnja cena kriptovalute DEF1 (DEF1) v živo je --, s spremembo 2.91 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DEF1 v USD je -- na DEF1.

Kriptovaluta DEF1 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 10,822.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B DEF1. V zadnjih 24 urah se je DEF1 trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DEF1 premaknil -- v zadnji uri in -20.85% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DEF1 (DEF1)

Tržna kapitalizacija $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 10.82K$ 10.82K $ 10.82K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DEF1 je $ 10.82K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DEF1 je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 10.82K.