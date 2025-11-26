Kaj je DGN

Tokenomika Decentralized Gaming Network (DGN) Odkrijte ključne vpoglede v Decentralized Gaming Network (DGN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času. Valuta USD

Tokenomika in analiza cen Decentralized Gaming Network (DGN) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Decentralized Gaming Network (DGN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Skupna ponudba: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Razpoložljivi obtok: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.00738296 $ 0.00738296 $ 0.00738296 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Preberite več o ceni Decentralized Gaming Network (DGN) Kupite DGN zdaj!

Informacije o Decentralized Gaming Network (DGN) Uradna spletna stran: https://www.thedgn.io/

Tokenomika Decentralized Gaming Network (DGN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Decentralized Gaming Network (DGN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov DGN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DGN. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko DGN, raziščite ceno žetona DGN v živo!

Napoved cene DGN Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DGN? Naša stran za napovedovanje cen DGN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona DGN zdaj!

