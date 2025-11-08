Današnja cena Decentralized Gaming Network

Današnja cena kriptovalute Decentralized Gaming Network (DGN) v živo je $ 0.0000759, s spremembo 0.66 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DGN v USD je $ 0.0000759 na DGN.

Kriptovaluta Decentralized Gaming Network je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,590.22, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M DGN. V zadnjih 24 urah se je DGN trgovalo med $ 0.00007517 (najnižje) in $ 0.00007626 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00738296, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00007383.

V kratkoročni uspešnosti se je DGN premaknil -- v zadnji uri in -12.47% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Decentralized Gaming Network (DGN)

Tržna kapitalizacija $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

