Današnja cena Decentralized ETF

Današnja cena kriptovalute Decentralized ETF (DETF) v živo je $ 0.00009169, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DETF v USD je $ 0.00009169 na DETF.

Kriptovaluta Decentralized ETF je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,169.26, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 100.00M DETF. V zadnjih 24 urah se je DETF trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.190554, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003169.

V kratkoročni uspešnosti se je DETF premaknil -- v zadnji uri in -0.90% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Decentralized ETF (DETF)

Tržna kapitalizacija $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.17K$ 9.17K $ 9.17K Zaloga v obtoku 100.00M 100.00M 100.00M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Decentralized ETF je $ 9.17K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DETF je 100.00M, skupna ponudba pa znaša 100000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.17K.