Tokenomika Decentralized AI Organization (DAIO)
Tokenomika in analiza cen Decentralized AI Organization (DAIO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Decentralized AI Organization (DAIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Decentralized AI Organization (DAIO)
The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.
Tokenomika Decentralized AI Organization (DAIO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Decentralized AI Organization (DAIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DAIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DAIO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DAIO, raziščite ceno žetona DAIO v živo!
Napoved cene DAIO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal DAIO? Naša stran za napovedovanje cen DAIO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
