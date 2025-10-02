Odkrijte ključne vpoglede v Decentralized AI Organization (DAIO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Decentralized AI Organization (DAIO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The vision behind $DAIO's Reward System is simple. Those that hold and buy dips should be rewarded over jeets or buy pressure sellers. In theory if everyone held together the coin would go up right? Sadly that is not the case but the DAIO feels those that are loyal to a coin shall be rewarded. First use case is $DAIO and the agents that follow. Phase II will unlock it's second use case, the Solana blockchain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DAIO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Decentralized AI Organization (DAIO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

