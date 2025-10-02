Tokenomika Decentral Games ICE (ICE)

Odkrijte ključne vpoglede v Decentral Games ICE (ICE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 11:13:41 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Decentral Games ICE (ICE)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Decentral Games ICE (ICE), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 92.18K
Skupna ponudba:
$ 226.66M
Razpoložljivi obtok:
$ 225.67M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 92.58K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.301699
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00040841
Trenutna cena:
$ 0.00040845
Informacije o Decentral Games ICE (ICE)

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide.

$ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments.

To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

Uradna spletna stran:
https://decentral.games/ref/287e180a
Bela knjiga:
https://docs.decentral.games/

Tokenomika Decentral Games ICE (ICE): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Decentral Games ICE (ICE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov ICE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ICE.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko ICE, raziščite ceno žetona ICE v živo!

Napoved cene ICE

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ICE? Naša stran za napovedovanje cen ICE združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

