Današnja cena Dawn

Današnja cena kriptovalute Dawn (DAWN) v živo je $ 0.00000525, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DAWN v USD je $ 0.00000525 na DAWN.

Kriptovaluta Dawn je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,094.96, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 970.77M DAWN. V zadnjih 24 urah se je DAWN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00025394, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000525.

V kratkoročni uspešnosti se je DAWN premaknil -- v zadnji uri in -15.24% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Dawn (DAWN)

Tržna kapitalizacija $ 5.09K$ 5.09K $ 5.09K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Zaloga v obtoku 970.77M 970.77M 970.77M Skupna ponudba 999,539,313.094893 999,539,313.094893 999,539,313.094893

Trenutna tržna kapitalizacija Dawn je $ 5.09K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DAWN je 970.77M, skupna ponudba pa znaša 999539313.094893. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.25K.