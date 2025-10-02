Tokenomika Dash 2 Trade (D2T)

Odkrijte ključne vpoglede v Dash 2 Trade (D2T), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:36:34 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Dash 2 Trade (D2T)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dash 2 Trade (D2T), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 164.68K
Skupna ponudba:
$ 1.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 473.50M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 347.79K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.053805
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00034779
Informacije o Dash 2 Trade (D2T)

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:

  • Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
  • Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
  • Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
  • Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
  • Social trading: Trading competitions and shareable signals.
Uradna spletna stran:
https://dash2trade.com/

Tokenomika Dash 2 Trade (D2T): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Dash 2 Trade (D2T) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov D2T, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov D2T.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko D2T, raziščite ceno žetona D2T v živo!

Napoved cene D2T

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal D2T? Naša stran za napovedovanje cen D2T združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

