Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov D2T, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dash 2 Trade (D2T) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

