BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute DarkAni Grok Companion v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DARKANI je 5,458.69 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DARKANI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute DarkAni Grok Companion v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija DARKANI je 5,458.69 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DARKANI v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DARKANI

Informacije o ceni DARKANI

Kaj je DARKANI

Uradna spletna stran DARKANI

Tokenomika DARKANI

Napoved cen DARKANI

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

DarkAni Grok Companion Logotip

DarkAni Grok Companion Cena (DARKANI)

Nerazporejeno

Cena 1 DARKANI v USD v živo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
DarkAni Grok Companion (DARKANI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:16:56 (UTC+8)

Današnja cena DarkAni Grok Companion

Današnja cena kriptovalute DarkAni Grok Companion (DARKANI) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DARKANI v USD je -- na DARKANI.

Kriptovaluta DarkAni Grok Companion je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,458.69, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.36M DARKANI. V zadnjih 24 urah se je DARKANI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DARKANI premaknil -- v zadnji uri in -1.63% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DarkAni Grok Companion (DARKANI)

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

999.36M
999.36M 999.36M

999,358,856.767108
999,358,856.767108 999,358,856.767108

Trenutna tržna kapitalizacija DarkAni Grok Companion je $ 5.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DARKANI je 999.36M, skupna ponudba pa znaša 999358856.767108. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 5.46K.

Zgodovina cene DarkAni Grok Companion, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.63%

-1.63%

Zgodovina cen DarkAni Grok Companion (DARKANI) v USD

Danes je bila sprememba cene DarkAni Grok Companion v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene DarkAni Grok Companion v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene DarkAni Grok Companion v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene DarkAni Grok Companion v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-15.27%
60 dni$ 0-44.81%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto DarkAni Grok Companion

Napoved cene DarkAni Grok Companion (DARKANI) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DARKANI v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen DarkAni Grok Companion (DARKANI) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena DarkAni Grok Companion lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute DarkAni Grok Companion v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DARKANI za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute DarkAni Grok Companion.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o DarkAni Grok Companion

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta DarkAni Grok Companion?
Če bi kriptovaluta DarkAni Grok Companion rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute DarkAni Grok Companion.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 22:16:56 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti DarkAni Grok Companion (DARKANI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti DarkAni Grok Companion

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

Splendor

Splendor

SPLD

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.3521
$0.3521$0.3521

+604.20%

Flux

Flux

FLUX

$0.23566
$0.23566$0.23566

+115.54%

Inspect

Inspect

INSP

$0.01055
$0.01055$0.01055

+67.46%

0G

0G

0G

$1.679
$1.679$1.679

+60.82%

Kusama

Kusama

KSM

$14.920
$14.920$14.920

+46.66%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.