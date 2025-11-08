Današnja cena dark money

Današnja cena kriptovalute dark money (DUSD) v živo je --, s spremembo 4.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DUSD v USD je -- na DUSD.

Kriptovaluta dark money je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,961.71, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.35M DUSD. V zadnjih 24 urah se je DUSD trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je DUSD premaknil +0.60% v zadnji uri in -14.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije dark money (DUSD)

Tržna kapitalizacija $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K Zaloga v obtoku 999.35M 999.35M 999.35M Skupna ponudba 999,350,333.013214 999,350,333.013214 999,350,333.013214

