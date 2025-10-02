Tokenomika Dark MAGA (DMAGA)
Tokenomika in analiza cen Dark MAGA (DMAGA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Dark MAGA (DMAGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Dark MAGA (DMAGA)
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration.
Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance.
DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes.
A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency.
DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
Tokenomika Dark MAGA (DMAGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Dark MAGA (DMAGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov DMAGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov DMAGA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko DMAGA, raziščite ceno žetona DMAGA v živo!
