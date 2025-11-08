Današnja cena DAOBase

Današnja cena kriptovalute DAOBase (BEE) v živo je $ 0.02008558, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BEE v USD je $ 0.02008558 na BEE.

Kriptovaluta DAOBase je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,104,707, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 55.00M BEE. V zadnjih 24 urah se je BEE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.119035, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00840027.

V kratkoročni uspešnosti se je BEE premaknil -- v zadnji uri in -13.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DAOBase (BEE)

Tržna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 20.09M$ 20.09M $ 20.09M Zaloga v obtoku 55.00M 55.00M 55.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DAOBase je $ 1.10M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BEE je 55.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 20.09M.