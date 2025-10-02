Odkrijte ključne vpoglede v Dank Frog (DANK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov DANK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Dank Frog (DANK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

