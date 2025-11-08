Današnja cena Danaher xStock

Današnja cena kriptovalute Danaher xStock (DHRX) v živo je $ 210.55, s spremembo 0.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DHRX v USD je $ 210.55 na DHRX.

Kriptovaluta Danaher xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 186,770, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 887.66 DHRX. V zadnjih 24 urah se je DHRX trgovalo med $ 207.93 (najnižje) in $ 212.48 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 230.48, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 180.2.

V kratkoročni uspešnosti se je DHRX premaknil -- v zadnji uri in +0.27% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Danaher xStock (DHRX)

Trenutna tržna kapitalizacija Danaher xStock je $ 186.77K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DHRX je 887.66, skupna ponudba pa znaša 22719.91463654147. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.78M.