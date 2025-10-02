Odkrijte ključne vpoglede v DAM IT ($DAMMIT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za DAM IT ($DAMMIT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver.

Zdaj, ko razumete tokenomiko $DAMMIT, raziščite ceno žetona $DAMMIT v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov $DAMMIT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike DAM IT ($DAMMIT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

