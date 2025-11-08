BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Daku V2 v živo je 0.125895 USD. Tržna kapitalizacija DAKU je 75,536,846 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DAKU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Daku V2 v živo je 0.125895 USD. Tržna kapitalizacija DAKU je 75,536,846 USD. Spremljajte posodobitve cen iz DAKU v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o DAKU

Informacije o ceni DAKU

Kaj je DAKU

Uradna spletna stran DAKU

Tokenomika DAKU

Napoved cen DAKU

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Daku V2 Logotip

Daku V2 Cena (DAKU)

Nerazporejeno

Cena 1 DAKU v USD v živo:

$0.125895
$0.125895$0.125895
+8.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Daku V2 (DAKU) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:57:48 (UTC+8)

Današnja cena Daku V2

Današnja cena kriptovalute Daku V2 (DAKU) v živo je $ 0.125895, s spremembo 8.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DAKU v USD je $ 0.125895 na DAKU.

Kriptovaluta Daku V2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 75,536,846, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00M DAKU. V zadnjih 24 urah se je DAKU trgovalo med $ 0.113811 (najnižje) in $ 0.128709 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.152985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02737318.

V kratkoročni uspešnosti se je DAKU premaknil -0.93% v zadnji uri in +4.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Daku V2 (DAKU)

$ 75.54M
$ 75.54M$ 75.54M

--
----

$ 75.54M
$ 75.54M$ 75.54M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,750.615455
599,999,750.615455 599,999,750.615455

Trenutna tržna kapitalizacija Daku V2 je $ 75.54M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DAKU je 600.00M, skupna ponudba pa znaša 599999750.615455. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 75.54M.

Zgodovina cene Daku V2, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.113811
$ 0.113811$ 0.113811
24H Nizka
$ 0.128709
$ 0.128709$ 0.128709
24H Visoka

$ 0.113811
$ 0.113811$ 0.113811

$ 0.128709
$ 0.128709$ 0.128709

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

-0.93%

+8.21%

+4.92%

+4.92%

Zgodovina cen Daku V2 (DAKU) v USD

Danes je bila sprememba cene Daku V2 v USD $ +0.00954743.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Daku V2 v USD $ -0.0176211454.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Daku V2 v USD $ +0.0145795600.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Daku V2 v USD $ +0.05703474150076788.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00954743+8.21%
30 dni$ -0.0176211454-13.99%
60 dni$ +0.0145795600+11.58%
90 dni$ +0.05703474150076788+82.83%

Napoved cene za kriptovaluto Daku V2

Napoved cene Daku V2 (DAKU) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena DAKU v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Daku V2 (DAKU) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Daku V2 lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Daku V2 v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen DAKU za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Daku V2.

Kaj je Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Daku V2 (DAKU)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Daku V2

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Daku V2?
Če bi kriptovaluta Daku V2 rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Daku V2.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:57:48 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Daku V2 (DAKU)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Daku V2

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.0266
$1.0266$1.0266

+1,953.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000037170
$0.000037170$0.000037170

+519.50%

Flux

Flux

FLUX

$0.25914
$0.25914$0.25914

+137.02%

0G

0G

0G

$1.543
$1.543$1.543

+47.79%

S

S

S

$0.1816
$0.1816$0.1816

+36.95%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.