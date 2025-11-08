Današnja cena Daku V2

Današnja cena kriptovalute Daku V2 (DAKU) v živo je $ 0.125895, s spremembo 8.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DAKU v USD je $ 0.125895 na DAKU.

Kriptovaluta Daku V2 je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 75,536,846, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 600.00M DAKU. V zadnjih 24 urah se je DAKU trgovalo med $ 0.113811 (najnižje) in $ 0.128709 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.152985, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.02737318.

V kratkoročni uspešnosti se je DAKU premaknil -0.93% v zadnji uri in +4.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Daku V2 (DAKU)

Tržna kapitalizacija $ 75.54M$ 75.54M $ 75.54M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 75.54M$ 75.54M $ 75.54M Zaloga v obtoku 600.00M 600.00M 600.00M Skupna ponudba 599,999,750.615455 599,999,750.615455 599,999,750.615455

