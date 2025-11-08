BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute DAIFUKU v živo je 0.00000934 USD. Tržna kapitalizacija DAIFUKU je 8,507.16 USD.

Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb.
Današnja cena DAIFUKU

Današnja cena kriptovalute DAIFUKU (DAIFUKU) v živo je $ 0.00000934, s spremembo 6.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DAIFUKU v USD je $ 0.00000934 na DAIFUKU.

Kriptovaluta DAIFUKU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,507.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 911.03M DAIFUKU. V zadnjih 24 urah se je DAIFUKU trgovalo med $ 0.00000901 (najnižje) in $ 0.00001022 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009708, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000901.

V kratkoročni uspešnosti se je DAIFUKU premaknil +0.12% v zadnji uri in -26.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Trenutna tržna kapitalizacija DAIFUKU je $ 8.51K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DAIFUKU je 911.03M, skupna ponudba pa znaša 911025121.3007833. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.51K.

+0.12%

-6.26%

-26.55%

-26.55%

Napoved cene za kriptovaluto DAIFUKU

Kaj je DAIFUKU (DAIFUKU)

Daifuku is a real Shiba Inu dog in based in Japan. Daifuku is well loved and recognized globally being the star of many memes and photos/videos. Daifuku is a community driven project with brand recognition. Daifuku also serves to teach the lessons of decentralization and treating each other respectfully. Daifuku was rugged and true colors showed, the Daifuku community has come for their revenge. Community participation and empowerment while also paying respect to a famous Shiba Inu. Daifuku will provide that much needed integrity and transparency in the industry.

11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti DAIFUKU

