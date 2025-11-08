Današnja cena DAIFUKU

Današnja cena kriptovalute DAIFUKU (DAIFUKU) v živo je $ 0.00000934, s spremembo 6.27 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DAIFUKU v USD je $ 0.00000934 na DAIFUKU.

Kriptovaluta DAIFUKU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,507.16, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 911.03M DAIFUKU. V zadnjih 24 urah se je DAIFUKU trgovalo med $ 0.00000901 (najnižje) in $ 0.00001022 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00009708, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000901.

V kratkoročni uspešnosti se je DAIFUKU premaknil +0.12% v zadnji uri in -26.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DAIFUKU (DAIFUKU)

Tržna kapitalizacija $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Zaloga v obtoku 911.03M 911.03M 911.03M Skupna ponudba 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833 911,025,121.3007833

