Današnja cena DADI Insight Token

Današnja cena kriptovalute DADI Insight Token (DIT) v živo je $ 16.61, s spremembo 6.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz DIT v USD je $ 16.61 na DIT.

Kriptovaluta DADI Insight Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,155,702, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 551.28K DIT. V zadnjih 24 urah se je DIT trgovalo med $ 15.39 (najnižje) in $ 18.87 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 19.08, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 7.47.

V kratkoročni uspešnosti se je DIT premaknil -1.30% v zadnji uri in +17.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije DADI Insight Token (DIT)

Tržna kapitalizacija $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 24.91M$ 24.91M $ 24.91M Zaloga v obtoku 551.28K 551.28K 551.28K Skupna ponudba 1,500,000.0 1,500,000.0 1,500,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija DADI Insight Token je $ 9.16M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba DIT je 551.28K, skupna ponudba pa znaša 1500000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 24.91M.