Odkrijte ključne vpoglede v CyberFi (CFI), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CyberFi (CFI), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.

CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CFI, raziščite ceno žetona CFI v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CFI, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CyberFi (CFI) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CFI? Naša stran za napovedovanje cen CFI združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.