Današnja cena Cybercentry

Današnja cena kriptovalute Cybercentry (CENTRY) v živo je $ 0.00125966, s spremembo 14.28 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CENTRY v USD je $ 0.00125966 na CENTRY.

Kriptovaluta Cybercentry je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 629,832, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M CENTRY. V zadnjih 24 urah se je CENTRY trgovalo med $ 0.00110228 (najnižje) in $ 0.00149678 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0020333, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00014061.

V kratkoročni uspešnosti se je CENTRY premaknil +1.59% v zadnji uri in +4.34% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Cybercentry (CENTRY)

Tržna kapitalizacija $ 629.83K$ 629.83K $ 629.83K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

