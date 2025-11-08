Današnja cena Currency One USD

Današnja cena kriptovalute Currency One USD (C1USD) v živo je $ 1.011, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz C1USD v USD je $ 1.011 na C1USD.

Kriptovaluta Currency One USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,579,045,411, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.55B C1USD. V zadnjih 24 urah se je C1USD trgovalo med $ 1.0 (najnižje) in $ 1.084 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.084, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.963687.

V kratkoročni uspešnosti se je C1USD premaknil +0.03% v zadnji uri in +1.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Currency One USD (C1USD)

Tržna kapitalizacija $ 2.58B$ 2.58B $ 2.58B Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.58B$ 2.58B $ 2.58B Zaloga v obtoku 2.55B 2.55B 2.55B Skupna ponudba 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0 2,550,000,000.0

