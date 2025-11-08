BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Currency One USD v živo je 1.011 USD. Tržna kapitalizacija C1USD je 2,579,045,411 USD. Spremljajte posodobitve cen iz C1USD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Currency One USD v živo je 1.011 USD. Tržna kapitalizacija C1USD je 2,579,045,411 USD. Spremljajte posodobitve cen iz C1USD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 18:57:27 (UTC+8)

Današnja cena Currency One USD

Današnja cena kriptovalute Currency One USD (C1USD) v živo je $ 1.011, s spremembo 1.11 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz C1USD v USD je $ 1.011 na C1USD.

Kriptovaluta Currency One USD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,579,045,411, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.55B C1USD. V zadnjih 24 urah se je C1USD trgovalo med $ 1.0 (najnižje) in $ 1.084 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.084, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.963687.

V kratkoročni uspešnosti se je C1USD premaknil +0.03% v zadnji uri in +1.13% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Currency One USD (C1USD)

Trenutna tržna kapitalizacija Currency One USD je $ 2.58B, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba C1USD je 2.55B, skupna ponudba pa znaša 2550000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.58B.

Zgodovina cene Currency One USD, USD

Napoved cene za kriptovaluto Currency One USD

Napoved cene Currency One USD (C1USD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena C1USD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Currency One USD (C1USD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Currency One USD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Currency One USD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen C1USD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Currency One USD.

Kaj je Currency One USD (C1USD)

Currency One USD (C1USD) is a USD-pegged stablecoin issued by Kinesis Money Panama S.A. (“Kinesis Panama”). Every C1USD is backed by a 1:1 asset reserve. Kinesis Money Panama S.A. is the entity responsible for its issuance and management within the Kinesis ecosystem. C1USD is the first asset in the Currency One Suite of single-currency stablecoins.

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Currency One USD?
Če bi kriptovaluta Currency One USD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Currency One USD.
