Odkrijte ključne vpoglede v CumRocket (CUMMIES), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CumRocket (CUMMIES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CUMMIES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CumRocket (CUMMIES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

