Današnja cena CrystalMine

Današnja cena kriptovalute CrystalMine (CRYSTAL) v živo je --, s spremembo 0.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRYSTAL v USD je -- na CRYSTAL.

Kriptovaluta CrystalMine je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,801.68, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B CRYSTAL. V zadnjih 24 urah se je CRYSTAL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRYSTAL premaknil -- v zadnji uri in -4.43% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CrystalMine (CRYSTAL)

Tržna kapitalizacija $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 7.80K$ 7.80K $ 7.80K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija CrystalMine je $ 7.80K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRYSTAL je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 7.80K.