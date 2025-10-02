Tokenomika Cryptopolis (CPO)
Tokenomika in analiza cen Cryptopolis (CPO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cryptopolis (CPO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cryptopolis (CPO)
Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?
Tokenomika Cryptopolis (CPO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cryptopolis (CPO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CPO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CPO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CPO, raziščite ceno žetona CPO v živo!
Napoved cene CPO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CPO? Naša stran za napovedovanje cen CPO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
