Današnja cena crypto is a joke

Današnja cena kriptovalute crypto is a joke (JOKECOIN) v živo je $ 0.0000092, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOKECOIN v USD je $ 0.0000092 na JOKECOIN.

Kriptovaluta crypto is a joke je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,185.24, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.51M JOKECOIN. V zadnjih 24 urah se je JOKECOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00020826, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000846.

V kratkoročni uspešnosti se je JOKECOIN premaknil -- v zadnji uri in +0.07% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije crypto is a joke (JOKECOIN)

Tržna kapitalizacija $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.19K$ 9.19K $ 9.19K Zaloga v obtoku 998.51M 998.51M 998.51M Skupna ponudba 998,506,718.332163 998,506,718.332163 998,506,718.332163

