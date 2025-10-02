Tokenomika Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Odkrijte ključne vpoglede v Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 06:10:27 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crypto Asset Governance Alliance (CAGA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 1.73M
Skupna ponudba:
$ 100.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 62.84B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 2.75M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00212017
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Crypto Asset Governance Alliance (CAGA)

CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions.

Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy.

Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency.

CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3.

Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.

Uradna spletna stran:
https://www.cagacrypto.com/
Bela knjiga:
https://cagacrypto.gitbook.io/caga-whitepaper

Tokenomika Crypto Asset Governance Alliance (CAGA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CAGA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CAGA.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CAGA, raziščite ceno žetona CAGA v živo!

Napoved cene CAGA

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CAGA? Naša stran za napovedovanje cen CAGA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

mc_how_why_title
