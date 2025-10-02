Tokenomika Cryptify (CRYPT)
Tokenomika in analiza cen Cryptify (CRYPT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cryptify (CRYPT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Cryptify (CRYPT)
Cryptify is a secure, anonymous crypto payment platform with instant settlements, AI-driven analytics, and 2x cashback, designed for modern businesses.
Accept CryptoPayments for Your Business Use Cryptify platform, infrastructure and APIs to accept payments on blockchains.
The way we transact is fundamentally changing. The rise of Web3 is driving the demand for a new breed of digital payment solutions. Traditional payment platforms are often riddled with high fees, limited functionality, and a lack of support for most cryptocurrencies.
Cryptify emerges as the answer to these limitations. We are the PayPal of Web3, a global digital payment platform built for the future. We seamlessly integrate with all major cryptocurrencies, eliminating the need for cumbersome KYC procedures.
We offer a suite of powerful features designed to streamline your financial activities. Businesses can leverage invoicing tools, inventory tracking, and robust analytics, while users enjoy effortless payment links, recurring payments, and industry-leading security protocols.
Experience faster, cheaper, and more secure transactions with Cryptify, accepting cryptocurrency payments while unlocking a world of financial opportunities.
Tokenomika Cryptify (CRYPT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cryptify (CRYPT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CRYPT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRYPT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CRYPT, raziščite ceno žetona CRYPT v živo!
Napoved cene CRYPT
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRYPT? Naša stran za napovedovanje cen CRYPT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
