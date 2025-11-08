Današnja cena CrypstocksAI

Današnja cena kriptovalute CrypstocksAI (MVP) v živo je --, s spremembo 16.58 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MVP v USD je -- na MVP.

Kriptovaluta CrypstocksAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 676,175, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B MVP. V zadnjih 24 urah se je MVP trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02268711, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je MVP premaknil +0.03% v zadnji uri in -1.26% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CrypstocksAI (MVP)

Tržna kapitalizacija $ 676.18K$ 676.18K $ 676.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 676.18K$ 676.18K $ 676.18K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

