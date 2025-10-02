Tokenomika CRYORAT (CRYORAT)

Tokenomika CRYORAT (CRYORAT)

Odkrijte ključne vpoglede v CRYORAT (CRYORAT), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:34:48 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen CRYORAT (CRYORAT)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CRYORAT (CRYORAT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 242.47K
Skupna ponudba:
$ 22.64M
Razpoložljivi obtok:
$ 8.91M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 615.98K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.396807
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.01605323
Trenutna cena:
$ 0.02721207
Informacije o CRYORAT (CRYORAT)

CRYORAT is the governance token of an individual research project from CryoDAO.

While a primitive model of small mammal cryopreservation (hamsters) was attempted in 1956, it is remarkable and disturbing how long this research model has been abandoned. The technological challenges associated with extending and advancing this model with modern approaches (surgery, small animal CPB, blood substitutes, and imaging) make it a daunting project for researchers.

CRYORAT will attempt to establish the first-ever high-subzero cryopreservation and revival of a rat.

Uradna spletna stran:
https://www.cryorat.com

Tokenomika CRYORAT (CRYORAT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike CRYORAT (CRYORAT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov CRYORAT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRYORAT.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CRYORAT, raziščite ceno žetona CRYORAT v živo!

Napoved cene CRYORAT

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRYORAT? Naša stran za napovedovanje cen CRYORAT združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti