BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute Crumbcat v živo je 0.00033183 USD. Tržna kapitalizacija CRUMB je 331,666 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRUMB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute Crumbcat v živo je 0.00033183 USD. Tržna kapitalizacija CRUMB je 331,666 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CRUMB v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CRUMB

Informacije o ceni CRUMB

Kaj je CRUMB

Uradna spletna stran CRUMB

Tokenomika CRUMB

Napoved cen CRUMB

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Crumbcat Logotip

Crumbcat Cena (CRUMB)

Nerazporejeno

Cena 1 CRUMB v USD v živo:

$0.00032753
$0.00032753$0.00032753
+4.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Crumbcat (CRUMB) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:36:17 (UTC+8)

Današnja cena Crumbcat

Današnja cena kriptovalute Crumbcat (CRUMB) v živo je $ 0.00033183, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRUMB v USD je $ 0.00033183 na CRUMB.

Kriptovaluta Crumbcat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 331,666, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M CRUMB. V zadnjih 24 urah se je CRUMB trgovalo med $ 0.00029807 (najnižje) in $ 0.00038965 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00263437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013936.

V kratkoročni uspešnosti se je CRUMB premaknil -0.23% v zadnji uri in -40.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crumbcat (CRUMB)

$ 331.67K
$ 331.67K$ 331.67K

--
----

$ 331.67K
$ 331.67K$ 331.67K

999.51M
999.51M 999.51M

999,507,725.103161
999,507,725.103161 999,507,725.103161

Trenutna tržna kapitalizacija Crumbcat je $ 331.67K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRUMB je 999.51M, skupna ponudba pa znaša 999507725.103161. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 331.67K.

Zgodovina cene Crumbcat, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00029807
$ 0.00029807$ 0.00029807
24H Nizka
$ 0.00038965
$ 0.00038965$ 0.00038965
24H Visoka

$ 0.00029807
$ 0.00029807$ 0.00029807

$ 0.00038965
$ 0.00038965$ 0.00038965

$ 0.00263437
$ 0.00263437$ 0.00263437

$ 0.00013936
$ 0.00013936$ 0.00013936

-0.23%

+5.71%

-40.32%

-40.32%

Zgodovina cen Crumbcat (CRUMB) v USD

Danes je bila sprememba cene Crumbcat v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Crumbcat v USD $ +0.0001590236.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Crumbcat v USD $ -0.0001109172.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Crumbcat v USD $ -0.0013719078570548215.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+5.71%
30 dni$ +0.0001590236+47.92%
60 dni$ -0.0001109172-33.42%
90 dni$ -0.0013719078570548215-80.52%

Napoved cene za kriptovaluto Crumbcat

Napoved cene Crumbcat (CRUMB) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CRUMB v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Crumbcat (CRUMB) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Crumbcat lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Crumbcat v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CRUMB za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Crumbcat.

Kaj je Crumbcat (CRUMB)

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Crumbcat (CRUMB)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Crumbcat

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Crumbcat?
Če bi kriptovaluta Crumbcat rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Crumbcat.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:36:17 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Crumbcat (CRUMB)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Crumbcat

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$1.2900
$1.2900$1.2900

+2,480.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.27139
$0.27139$0.27139

+148.23%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+83.33%

0G

0G

0G

$1.597
$1.597$1.597

+52.96%

S

S

S

$0.1802
$0.1802$0.1802

+35.89%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.