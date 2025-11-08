Današnja cena Crumbcat

Današnja cena kriptovalute Crumbcat (CRUMB) v živo je $ 0.00033183, s spremembo 5.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRUMB v USD je $ 0.00033183 na CRUMB.

Kriptovaluta Crumbcat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 331,666, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.51M CRUMB. V zadnjih 24 urah se je CRUMB trgovalo med $ 0.00029807 (najnižje) in $ 0.00038965 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00263437, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00013936.

V kratkoročni uspešnosti se je CRUMB premaknil -0.23% v zadnji uri in -40.32% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crumbcat (CRUMB)

Tržna kapitalizacija $ 331.67K$ 331.67K $ 331.67K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 331.67K$ 331.67K $ 331.67K Zaloga v obtoku 999.51M 999.51M 999.51M Skupna ponudba 999,507,725.103161 999,507,725.103161 999,507,725.103161

