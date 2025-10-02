Odkrijte ključne vpoglede v CrowdSwap (CROWD), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CrowdSwap (CROWD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.

Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody.

CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user.

Zdaj, ko razumete tokenomiko CROWD, raziščite ceno žetona CROWD v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CROWD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike CrowdSwap (CROWD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

