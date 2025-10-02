Tokenomika CrowdSwap (CROWD)
Tokenomika in analiza cen CrowdSwap (CROWD)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CrowdSwap (CROWD), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CrowdSwap (CROWD)
CrowdSwap is a DeFi platform. It will help people to simplify the process of investing assets into different kinds of opportunities (Staking, lending, yield farming,...). CrowdSwap provides a one-stop-shop for best-price and aggregation swaps, cross-chain transfers and opportunity platforms in one confortable process for the user.
Users don´t have to spend their time on finding the best DEX and bridging solution anymore. CrowdSwap will calcualte the best route and optimize the prices along the way. Many DeFi platforms provide great functionality. CrowdSwap glues them together to make DeFi easier for everybody.
Analyzing the market multichain guarnatees the best prices for the user. No bad deals anymore that reside from illiquid liquidity pools. CrowdSwap finds the best prices in the DeDi space, calculates the shortest, fastest and most cost effective route and presents it to the user in a simple to execute process.
Tokenomika CrowdSwap (CROWD): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CrowdSwap (CROWD) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CROWD, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CROWD.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CROWD, raziščite ceno žetona CROWD v živo!
