Današnja cena CrowdStrike xStock

Današnja cena kriptovalute CrowdStrike xStock (CRWDX) v živo je $ 541.24, s spremembo 2.22 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRWDX v USD je $ 541.24 na CRWDX.

Kriptovaluta CrowdStrike xStock je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 239,531, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 443.50 CRWDX. V zadnjih 24 urah se je CRWDX trgovalo med $ 520.5 (najnižje) in $ 541.14 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 559.32, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 403.98.

V kratkoročni uspešnosti se je CRWDX premaknil +0.23% v zadnji uri in -0.17% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CrowdStrike xStock (CRWDX)

Tržna kapitalizacija $ 239.53K$ 239.53K $ 239.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 11.41M$ 11.41M $ 11.41M Zaloga v obtoku 443.50 443.50 443.50 Skupna ponudba 21,120.0 21,120.0 21,120.0

Trenutna tržna kapitalizacija CrowdStrike xStock je $ 239.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRWDX je 443.50, skupna ponudba pa znaša 21120.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 11.41M.