Današnja cena Crome

Današnja cena kriptovalute Crome (CROME) v živo je $ 0.00818493, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROME v USD je $ 0.00818493 na CROME.

Kriptovaluta Crome je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 8,184.93, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00M CROME. V zadnjih 24 urah se je CROME trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.322876, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00772015.

V kratkoročni uspešnosti se je CROME premaknil -- v zadnji uri in -12.39% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crome (CROME)

Tržna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.18K$ 8.18K $ 8.18K Zaloga v obtoku 1.00M 1.00M 1.00M Skupna ponudba 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Crome je $ 8.18K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CROME je 1.00M, skupna ponudba pa znaša 1000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 8.18K.