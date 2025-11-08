Današnja cena Crocodile Finance

Današnja cena kriptovalute Crocodile Finance (CROC) v živo je $ 12.79, s spremembo 7.60 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CROC v USD je $ 12.79 na CROC.

Kriptovaluta Crocodile Finance je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 2,218,398, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 173.93K CROC. V zadnjih 24 urah se je CROC trgovalo med $ 11.56 (najnižje) in $ 12.94 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 29.85, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 9.96.

V kratkoročni uspešnosti se je CROC premaknil +1.10% v zadnji uri in -1.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crocodile Finance (CROC)

Tržna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M Zaloga v obtoku 173.93K 173.93K 173.93K Skupna ponudba 173,927.1726143236 173,927.1726143236 173,927.1726143236

Trenutna tržna kapitalizacija Crocodile Finance je $ 2.22M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CROC je 173.93K, skupna ponudba pa znaša 173927.1726143236. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 2.22M.