Tokenomika Crochet World (CROCHET)
Tokenomika in analiza cen Crochet World (CROCHET)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crochet World (CROCHET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Crochet World (CROCHET)
Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!
Tokenomika Crochet World (CROCHET): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Crochet World (CROCHET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CROCHET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CROCHET.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CROCHET, raziščite ceno žetona CROCHET v živo!
Napoved cene CROCHET
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CROCHET? Naša stran za napovedovanje cen CROCHET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
