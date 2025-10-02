Odkrijte ključne vpoglede v Crochet World (CROCHET), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crochet World (CROCHET), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Crochet World Token on Solana: A playful meme coin that brings crochet enthusiasts together. Celebrate, share, and enjoy crochet creativity in a fun-loving community. Join us to connect over your passion and make every stitch count in a world of crochet fun!

Zdaj, ko razumete tokenomiko CROCHET, raziščite ceno žetona CROCHET v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CROCHET, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Crochet World (CROCHET) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CROCHET? Naša stran za napovedovanje cen CROCHET združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

