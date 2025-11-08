Današnja cena kriptovalute Croatian Football Federation Token (VATRENI) v živo je $ 1.86, s spremembo 23.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz VATRENI v USD je $ 1.86 na VATRENI.

Kriptovaluta Croatian Football Federation Token je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 7,234,031, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 3.89M VATRENI. V zadnjih 24 urah se je VATRENI trgovalo med $ 1.34 (najnižje) in $ 1.86 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.86, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.050045.

V kratkoročni uspešnosti se je VATRENI premaknil +0.00% v zadnji uri in +23.65% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Croatian Football Federation Token (VATRENI)

Tržna kapitalizacija $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 39.68M$ 39.68M $ 39.68M Zaloga v obtoku 3.89M 3.89M 3.89M Skupna ponudba 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157 21,359,921.793765157

Trenutna tržna kapitalizacija Croatian Football Federation Token je $ 7.23M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba VATRENI je 3.89M, skupna ponudba pa znaša 21359921.793765157. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 39.68M.