Odkrijte ključne vpoglede v Crestal Nation (NATION), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 08:19:39 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen Crestal Nation (NATION)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Crestal Nation (NATION), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 2.82M
Skupna ponudba:
$ 10.00B
Razpoložljivi obtok:
$ 3.13B
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 9.00M
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00168538
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0.00089985
Informacije o Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Uradna spletna stran:
https://www.crestal.network/
Bela knjiga:
https://docs.crestal.network/nation/litepaper

Tokenomika Crestal Nation (NATION): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Crestal Nation (NATION) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov NATION, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov NATION.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko NATION, raziščite ceno žetona NATION v živo!

Napoved cene NATION

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal NATION? Naša stran za napovedovanje cen NATION združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

