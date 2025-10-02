Odkrijte ključne vpoglede v Crestal Nation (NATION), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov NATION, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Crestal Nation (NATION) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

