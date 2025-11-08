BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute CreatorDAO v živo je 0.00491057 USD. Tržna kapitalizacija CREATOR je 1,176,583 USD. Spremljajte posodobitve cen iz CREATOR v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o CREATOR

Informacije o ceni CREATOR

Kaj je CREATOR

Uradna spletna stran CREATOR

Tokenomika CREATOR

Napoved cen CREATOR

CreatorDAO Logotip

CreatorDAO Cena (CREATOR)

Nerazporejeno

$0.00489967
+8.20%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
CreatorDAO (CREATOR) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:38 (UTC+8)

Današnja cena CreatorDAO

Današnja cena kriptovalute CreatorDAO (CREATOR) v živo je $ 0.00491057, s spremembo 8.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CREATOR v USD je $ 0.00491057 na CREATOR.

Kriptovaluta CreatorDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,176,583, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 238.80M CREATOR. V zadnjih 24 urah se je CREATOR trgovalo med $ 0.00423182 (najnižje) in $ 0.005098 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02225446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00269697.

V kratkoročni uspešnosti se je CREATOR premaknil -0.72% v zadnji uri in -1.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CreatorDAO (CREATOR)

Trenutna tržna kapitalizacija CreatorDAO je $ 1.18M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CREATOR je 238.80M, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.93M.

Zgodovina cene CreatorDAO, USD

$ 0.00423182
Zgodovina cen CreatorDAO (CREATOR) v USD

Danes je bila sprememba cene CreatorDAO v USD $ +0.00038698.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene CreatorDAO v USD $ +0.0021566928.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene CreatorDAO v USD $ -0.0014578293.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene CreatorDAO v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ +0.00038698+8.55%
30 dni$ +0.0021566928+43.92%
60 dni$ -0.0014578293-29.68%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto CreatorDAO

Napoved cene CreatorDAO (CREATOR) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena CREATOR v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen CreatorDAO (CREATOR) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena CreatorDAO lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute CreatorDAO v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen CREATOR za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute CreatorDAO.

Kaj je CreatorDAO (CREATOR)

CreatorDAO is the BlackRock for creator IP. We back high-potential creators, acquire revenue shares or rights from their projects, and deposit those assets into the DAO treasury. As returns come in, proceeds cycle back into the same treasury, compounding the pool for future allocations. $CREATOR holders submit and vote on proposals that select which creators to fund, how to structure deals, and where to deploy liquidity, turning fans into onchain capital allocators with real influence.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir CreatorDAO (CREATOR)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o CreatorDAO

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta CreatorDAO?
Če bi kriptovaluta CreatorDAO rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute CreatorDAO.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:52:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti CreatorDAO (CREATOR)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti CreatorDAO

