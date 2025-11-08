Današnja cena CreatorDAO

Današnja cena kriptovalute CreatorDAO (CREATOR) v živo je $ 0.00491057, s spremembo 8.55 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CREATOR v USD je $ 0.00491057 na CREATOR.

Kriptovaluta CreatorDAO je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 1,176,583, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 238.80M CREATOR. V zadnjih 24 urah se je CREATOR trgovalo med $ 0.00423182 (najnižje) in $ 0.005098 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.02225446, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00269697.

V kratkoročni uspešnosti se je CREATOR premaknil -0.72% v zadnji uri in -1.42% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CreatorDAO (CREATOR)

Tržna kapitalizacija $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Zaloga v obtoku 238.80M 238.80M 238.80M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

