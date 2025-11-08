Današnja cena Crazzers AI

Današnja cena kriptovalute Crazzers AI (CRAZZERS) v živo je --, s spremembo 8.68 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRAZZERS v USD je -- na CRAZZERS.

Kriptovaluta Crazzers AI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 51,575, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 387.97M CRAZZERS. V zadnjih 24 urah se je CRAZZERS trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRAZZERS premaknil +2.01% v zadnji uri in -30.20% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Crazzers AI (CRAZZERS)

Tržna kapitalizacija $ 51.58K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 132.94K Zaloga v obtoku 387.97M Skupna ponudba 1,000,000,000.0

