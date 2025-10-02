Odkrijte ključne vpoglede v Crazy Monkey (CMONK), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

The Crazy Monkey character is from animation “Spark”. “Spark” tells a story about the adventure of a bravery monkey in the future universe. He is a pioneer of his time and he saves future as a hero.

Crazy Monkey wants to become the latest meme coin revolutionizing decentralized finance. With a focus on community governance, innovative tokenomics, transparency, and security.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov CMONK, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Crazy Monkey (CMONK) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CMONK? Naša stran za napovedovanje cen CMONK združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

