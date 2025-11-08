Današnja cena CRAWJU

Današnja cena kriptovalute CRAWJU (CRAWJU) v živo je --, s spremembo 11.82 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRAWJU v USD je -- na CRAWJU.

Kriptovaluta CRAWJU je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 709,190, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 994.11M CRAWJU. V zadnjih 24 urah se je CRAWJU trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00438897, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRAWJU premaknil +0.40% v zadnji uri in -13.68% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije CRAWJU (CRAWJU)

Tržna kapitalizacija $ 709.19K$ 709.19K $ 709.19K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 709.19K$ 709.19K $ 709.19K Zaloga v obtoku 994.11M 994.11M 994.11M Skupna ponudba 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

Trenutna tržna kapitalizacija CRAWJU je $ 709.19K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRAWJU je 994.11M, skupna ponudba pa znaša 994109792.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 709.19K.