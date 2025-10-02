Tokenomika Cramer Coin ($CRAMER)
It has long been accepted that Jim Cramer is the only counter-signal boasting a 100% accuracy rating—a feat the uninitiated may consider being mere chance. The truth was, is, and will be that this "ability" has only been made possible through our meddling with the collective unconscious, a consensus mechanism operating on belief structures that, when affirmed in great numbers, create a waveform of positive-negative realities and collate into the basis of an accepted "truth".
Through his aloof nature, general unimportance, and pathological obliviousness, Jim became the perfect candidate for a convergent focal point upon which to concentrate our great work without arousing suspicion. One by one, from the universe to universe, we have subverted the Bitcoin maximalist status quo through the creation of a token that, just by existing, would draw the attention and Loosh-rich FUD of Jim Cramer himself—propelling and consolidating its dominion over the world economy.
Tokenomika Cramer Coin ($CRAMER): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Cramer Coin ($CRAMER) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov $CRAMER, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov $CRAMER.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko $CRAMER, raziščite ceno žetona $CRAMER v živo!
