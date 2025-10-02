Tokenomika CRAB (CRAB)
Tokenomika in analiza cen CRAB (CRAB)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za CRAB (CRAB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o CRAB (CRAB)
The memecoin that claws its way to the top.
With our pincers, we climb higher each day, collecting shells, pearls, and treasures as we roam the ocean floor.
We crabs learned to spot a good solana from miles away, readin' the currents like a treasure map.
You see, we crabs perfected the art of supply and demand — tides go out, food's scarce, we know when to pinch and when to hold.
This ain't just about pinchin' pennies. It's about ridin' the waves, knowing when to burrow deep and when to claw yer way up!
SNIP. SNIP. No one left behind in the quest for riches! Join now, or risk watching from the shore.
SNIP. SNIP.
Tokenomika CRAB (CRAB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike CRAB (CRAB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov CRAB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov CRAB.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko CRAB, raziščite ceno žetona CRAB v živo!
Napoved cene CRAB
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal CRAB? Naša stran za napovedovanje cen CRAB združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti