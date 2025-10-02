Odkrijte ključne vpoglede v Cozy Pepe (COZY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cozy Pepe (COZY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen.

Cozy Pepe on Solana is all in all, a community-driven memecoin looking to bring a cozy environment during these turbulent times.

Zdaj, ko razumete tokenomiko COZY, raziščite ceno žetona COZY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov COZY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Cozy Pepe (COZY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal COZY? Naša stran za napovedovanje cen COZY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

