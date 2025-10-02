Tokenomika Cow Patty Bingo (MOO)

Tokenomika Cow Patty Bingo (MOO)

Odkrijte ključne vpoglede v Cow Patty Bingo (MOO), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 16:02:42 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Cow Patty Bingo (MOO)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Cow Patty Bingo (MOO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K
Skupna ponudba:
$ 899.22M
$ 899.22M$ 899.22M
Razpoložljivi obtok:
$ 899.22M
$ 899.22M$ 899.22M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 6.29K
$ 6.29K$ 6.29K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00214171
$ 0.00214171$ 0.00214171
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
$ 0$ 0
Trenutna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Informacije o Cow Patty Bingo (MOO)

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

Uradna spletna stran:
https://moopattybingo.com/

Tokenomika Cow Patty Bingo (MOO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Cow Patty Bingo (MOO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov MOO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov MOO.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko MOO, raziščite ceno žetona MOO v živo!

Napoved cene MOO

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal MOO? Naša stran za napovedovanje cen MOO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

